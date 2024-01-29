В Покровском-Стрешневе – выставка, в Щукине – спектакль: как провести досуг в СЗАО

В Покровском-Стрешневе открылась выставка о Гагарине Библиотека №234 приглашает всех желающих от шести лет на передвижную выставку мемориального музея космонавтики «Наш Гагарин», посвящённую 90-летию со дня рождения первого космонавта.
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