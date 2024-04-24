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Во Владивостоке раскрыта коррупционная схема при строительстве крупного спортивного объекта

Во Владивостоке раскрыта коррупционная схема при строительстве крупного спортивного объекта

Во Владивостоке инженер по надзору за строительством Центра спортивной подготовки обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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