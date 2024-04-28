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Русская весна

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Ситуация на фронте обострилась, — главком ВСУ Сырский

Ситуация на фронте обострилась, — главком ВСУ Сырский

Ситуация на фронте обострилась, заявил главком ВСУ Александр Сырский. Он также подтвердил отступление ВСУ из Бердычей и Семеновки под Авдеевкой, а также из Новомихайловки под Марьинкой.

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