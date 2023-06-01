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Полицейские призвали граждан обращать внимание на 5 основных признаков обмана

Полицейские призвали граждан обращать внимание на 5 основных признаков обмана

Сотрудники полиции рассказали горожанам, что злоумышленники с каждым годом становятся изобретательнее, поэтому необходимо постоянно сохранять бдительность.

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