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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анчелотти посетил базу «Реала» и встретился с Моуринью и игроками: «Это мой дом, моя семья. Жозе – отличный тренер, он проделает здесь отличную работу»

Карло Анчелотти посетил тренировочную базу «Реала».  Бывший главный тренер мадридского клуба, в данный момент возглавляющий сборную Бразилии , встретился с Жозе Моуринью и игроками «сливочных».

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