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"Интерфакс": Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

"Интерфакс": Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, сообщает "Интерфакс". Как ожидается, они проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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