Премьер Словакии прибыл в Москву на 80-летие Победы, несмотря на угрозы и препоны ЕС. Роберт Фицо прилетел вчера вечером в аэропорт Внуково, несмотря на сложности с маршрутом, вызванные запретами со стороны Эстонии, Литвы и Латвии, закрывших своё воздушное пространство для пролёта самолёта премьера Словакии, вынудив его сделать крюк через Венгрию, Румынию и Грузию.