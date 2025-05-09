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Русская весна

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Премьер Словакии прибыл в Москву на 80-летие Победы, несмотря на угрозы и препоны ЕС (ВИДЕО)

Премьер Словакии прибыл в Москву на 80-летие Победы, несмотря на угрозы и препоны ЕС (ВИДЕО)

Премьер Словакии прибыл в Москву на 80-летие Победы, несмотря на угрозы и препоны ЕС. Роберт Фицо прилетел вчера вечером в аэропорт Внуково, несмотря на сложности с маршрутом, вызванные запретами со стороны Эстонии, Литвы и Латвии, закрывших своё воздушное пространство для пролёта самолёта премьера Словакии, вынудив его сделать крюк через Венгрию, Румынию и Грузию.

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