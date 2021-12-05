Ласицкене может пропустить соревнования в Германии из-за непризнания российских вакцин

Менеджер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова сообщила, что её подопечная может пропустить соревнования по лёгкой атлетике в январе в Германии из-за непризнания российских вакцин от коронавируса в Западной Европе.