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Антифашист

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Песков: Россия не инициировала войну на Украине и намерена её завершить

Песков: Россия не инициировала войну на Украине и намерена её завершить

Россия не была инициатором войны на Украине, а сегодня прилагает все усилия для её скорейшего завершения.

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