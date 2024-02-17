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РЕН ТВ расскажет, почему Ельцин не вернул Крым России в 90-х

РЕН ТВ расскажет, почему Ельцин не вернул Крым России в 90-х

Unsplash/Dmitry Bogatyrev Проблема принадлежности Крыма обострилась после распада СССР. Многие не могли понять, почему стратегически важная территория, на протяжении веков считавшаяся российской, вдруг оказалась в другом государстве.

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