БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пока мы ждали «Калибр-К», ВМС США получили Mk 70

Пока мы ждали «Калибр-К», ВМС США получили Mk 70

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Комментарии
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ВАРЯГ РУС
Да уж.
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15 час.
Часовщик
Потому и остановили проект,что триллионами воровали,лампасники.
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15 час.

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