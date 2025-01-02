Пока мы ждали «Калибр-К», ВМС США получили Mk 70

«Калибр-К» Когда-то давно, задолго до начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, в «доковидные» времена, в России был разработан в 2011 году и испытан в 2012 году комплекс «Калибр-К», он же Club-K в экспортном варианте.