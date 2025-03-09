Минобороны Украины подписало меморандум с производителем системы ПВО IRIS-T

Соглашение откроет путь для серьезных индустриальных проектов Министерство обороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence, которая занимается производством систем противовоздушной обороны IRIS-T.
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