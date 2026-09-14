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Меган Маркл показала, как живет в Великобритании после переезда: увиденное возмутило народ

Меган Маркл показала, как живет в Великобритании после переезда: увиденное возмутило народ

Скоро будет месяц как принц Гарри и его супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл, вернулись в Великобританию вместе со своими детьми, семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет.

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