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Царьград

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Инцидент с "квадроберами": Следственный комитет проводит проверку в Новосибирске

Инцидент с "квадроберами": Следственный комитет проводит проверку в Новосибирске

В Новосибирске следственный комитет проверяет информацию о нападении подростков на девочку-квадробера у "Сибирь Арены".

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