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Виландер о Рыбакиной: «С такой игрой и характером у нее будет 10 финалов на «Шлемах»

Экс-первая ракетка мира Матс Виландер прокомментировал то, что Елена Рыбакина вышла во второй финал «Большого шлема» за полгода.

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