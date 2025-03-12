Киев заявляет о готовности к полному прекращению огня

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Украина согласна на полное прекращение огня. Это заявление было сделано на круглом столе, посвященном бизнесу, где Дональд Трамп отметил, что решать вопросы с Россией оказалось легче, чем с Украиной.
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