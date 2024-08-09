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Решительные действия рядового Макаркина позволил занять «опорник» врага

Решительные действия рядового Макаркина позволил занять «опорник» врага

Грамотные и решительные действия рядовой Константина Макаркина, действующего в составе штурмовой группы, позволили российским военным захватить опорный пункт противника, закрепиться в нём и отбить три вражеские контратаки, нанеся боевикам ВСУ значительные потери.

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