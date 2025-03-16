Марк Ласри: “Экономика не сможет выжить в условиях неопределенности Трампа

Миллиардер Марк Ласри, сооснователь Avenue Capital Group, считает, что неопределенность вокруг экономической политики Дональда Трампа, особенно в отношении тарифов, сдерживает инвесторов, мешая им использовать рыночные возможности.
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