Итоги проекта «Многонациональная победа» огласили в Музее Победы

В Москве подвели итоги реализации проекта "Многонациональная победа" за 2024 год. На торжественном мероприятии в Музее Победы представители Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы и Некоммерческого фонда "Технологии международной интеграции" рассказали о пятом национальном альманахе "Незабываемые истории победы".
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