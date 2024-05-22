Итоги проекта «Многонациональная победа» огласили в Музее Победы

В Москве подвели итоги реализации проекта "Многонациональная победа" за 2024 год. На торжественном мероприятии в Музее Победы представители Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы и Некоммерческого фонда "Технологии международной интеграции" рассказали о пятом национальном альманахе "Незабываемые истории победы".