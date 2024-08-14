Польская Euvic Group купила 25% украинской фриланс-платформы WeExpert

Польский IT-консорциум Euvic приобрел украинскую WeExpert. Это платформа, которая помогает фрилансерам работать с клиентами без регистрации компании, что упрощает процесс выставления счетов — говорится в блоге сайта польской компании.
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