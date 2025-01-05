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Ван Дейк о 2:2 с «МЮ»: «Ливерпуль» слишком легко терял мяч и раскрывался – все могло обернуться куда хуже. Мы смотрим на следующие матчи, а не в таблицу»

– Если быть максимально честным, все могло быть намного хуже. В концовке у соперника был отличный шанс, который мог завершиться для нас намного хуже.

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