С понедельника бесплатно: новая льгота вводится с 12 августа для пенсионеров Юлия ЧелкановаС 12 августа 2023 года в стране вступает в силу новая льгота, которая обещает значительно улучшить качество жизни пожилых людей.
С понедельника бесплатно: новая льгота вводится с 12 августа для пенсионеров
Комментарии
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М
Маргарита
Это кто такой "умный" такую "льготу" предложил? Т.е.человек в одном направлении проехал бесплатно, а обратно - пешком??
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14 час.
Геннадий Роженко
Липа... какая-то.... что вообще конкретно ничего не пойму.... На общественном транспорте... Это в смысле на автобусе? А вы думаете водители автобусов будут рады?
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12 час.
Лариса Поплавская
Силуанов же собрался чиновникам повысить з/пл. Поэтому пенсионер может съэкономить 25 рублей на проезде в одну сторону. Ну а если сделать бесплатный проезд то чиновникам не хватит. Да и вообще было столько шумихи когда пенсионерам предлжили платить картой в автобусе обещаяя сделать доплату. А как оказалось то абсолюбно все пользуются этой льготой по карте 25 рублей за проезд а за наличку 30 и никаких доплат. Врут на каждом шагу и накалывают крестьянское население. Прибавки делают только тем кому не хватает 3 рубля до миллиона
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11 час.
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