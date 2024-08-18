С понедельника бесплатно: новая льгота вводится с 12 августа для пенсионеров

Липа... какая-то.... что вообще конкретно ничего не пойму.... На общественном транспорте... Это в смысле на автобусе? А вы думаете водители автобусов будут рады?

Лариса Поплавская

Силуанов же собрался чиновникам повысить з/пл. Поэтому пенсионер может съэкономить 25 рублей на проезде в одну сторону. Ну а если сделать бесплатный проезд то чиновникам не хватит. Да и вообще было столько шумихи когда пенсионерам предлжили платить картой в автобусе обещаяя сделать доплату. А как оказалось то абсолюбно все пользуются этой льготой по карте 25 рублей за проезд а за наличку 30 и никаких доплат. Врут на каждом шагу и накалывают крестьянское население. Прибавки делают только тем кому не хватает 3 рубля до миллиона