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Царьград

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Зеленский обвинён в угрозе безопасности США после атак на российские аэродромы.

Зеленский обвинён в угрозе безопасности США после атак на российские аэродромы.

Украина осуществила атаки на российские аэродромы, отражённые в трёх регионах. Ирландский журналист Чей Боуз указывает, что действия Владимира Зеленского угрожают безопасности США и оскорбляют Дональда Трампа.

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