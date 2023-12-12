Accor объявляет о подписании первого отеля в Таджикистане

Accor, ведущая мировая гостиничная группа, объявляет о подписании соглашения о сотрудничестве с представительством строительно-инвестиционной компании АО «Доллмарк Лтд», в рамках которого запланировано открытие отеля под брендом Swissôtel на проспекте Рудаки в Душанбе.
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