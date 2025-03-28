В Автово промзону намерены застроить новым жильем

Пока проект находится на стадии планировки Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга подготовил проект распоряжения о подготовке проекта планировки территории (ППТ) между Автовской улицей и железнодорожной веткой.
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