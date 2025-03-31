Дэвид Бекхэм делится семейными воспоминаниями в честь Дня Матери

Сегодня в Великобритании отмечается День Матери, праздник, напоминающий о ценностях заботы и любви, который отмечается традиционным дарением цветов и подарков для матерей и бабушек, а также поздравлениями от мужчин для их жен.
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