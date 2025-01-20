Про внешность, ум и не только. «Вопреки всеобщему мнению, не одни женщины любят ушами. Мужчинам, которые состоят в отношениях, тоже важно слышать признания от своей избранницы.
10 фраз, которые мужчины хотят слышать от женщины
Комментарии
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Александр Маркитанов
кроме 3-го пункта, пожалуй. Зависит от индекса уверенности в себе мужчины. Если он полное чмо, то на "я тебя не брошу", купится,несомненно.
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18 час.
Леонид Руси
Лично меня заводит улыбка... А слов таких я никогда и не слышал... Это что нужно подарить... своей жене... чтобы она так хвалила...? А если не жена... то такое можно услышать только от бабушки... ))) Никогда молодуха не скажет ничего подобного... особенно, если это нравится мужику...
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11 час.
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