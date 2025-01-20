10 фраз, которые мужчины хотят слышать от женщины

кроме 3-го пункта, пожалуй. Зависит от индекса уверенности в себе мужчины. Если он полное чмо, то на "я тебя не брошу", купится,несомненно.

Леонид Руси

Лично меня заводит улыбка... А слов таких я никогда и не слышал... Это что нужно подарить... своей жене... чтобы она так хвалила...? А если не жена... то такое можно услышать только от бабушки... ))) Никогда молодуха не скажет ничего подобного... особенно, если это нравится мужику...