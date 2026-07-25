Автомобилистам задним числом начислили утильсбор до 3 млн рублей

Если б знал, машину бы не покупал – так говорят многие из тех, кто приобрёл автомобиль в Казахстане. Никто и не подозревал, что кроме сотен тысяч рублей коммерческого утильсбора придётся выложить ещё немалую сумму – до 3 миллионов рублей.