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Царьград

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Автомобилистам задним числом начислили утильсбор до 3 млн рублей

Автомобилистам задним числом начислили утильсбор до 3 млн рублей

Если б знал, машину бы не покупал – так говорят многие из тех, кто приобрёл автомобиль в Казахстане. Никто и не подозревал, что кроме сотен тысяч рублей коммерческого утильсбора придётся выложить ещё немалую сумму – до 3 миллионов рублей.

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