Проделки Запада: Индия задумала подлый удар?

7K прочтений Вчера Расскажем, что на самом деле скрывается за этой дипломатической игрой. Фото: Арина Розанова | нейросеть Freepik В Министерстве иностранных дел Индии заявили, что визит премьер-министра Нарендры Моди на Украину был посвящён обсуждению мирных переговоров.
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