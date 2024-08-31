Проделки Запада: Индия задумала подлый удар?

7K прочтений Вчера Расскажем, что на самом деле скрывается за этой дипломатической игрой. Фото: Арина Розанова | нейросеть Freepik В Министерстве иностранных дел Индии заявили, что визит премьер-министра Нарендры Моди на Украину был посвящён обсуждению мирных переговоров.