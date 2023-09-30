Reuters: Румыния переместила средства ПВО и допсилы к границе с Украиной

Румыния перебросила дополнительные силы к границе с Украиной. Об этом сообщило агентство Reuters. "Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины", - уточнили в публикации.
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