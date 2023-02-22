Индзаги про 1:0 с «Порту»: «Интер» заслуживал вести в счете уже к перерыву. Очень хороший матч»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о матче с «Порту» (1:0) в Лиге чемпионов. «Мы провели очень хороший матч с физически подготовленным и техничным соперником.
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