Шесть самолетов не смогли вылететь из Барнаул из-за густого тумана

Еще один, из Москвы, не смог приземлиться и ушел в Новосибирск, а другой, из Сочи, пока не принял такое решение Шесть рейсов не смогли вовремя вылететь из барнаульского аэропорта имени Германа Титова из-за густого тумана.
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