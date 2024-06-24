В поликлиниках Ярославского района откроются комнаты психологической разгрузки для врачей

Комнаты психологической разгрузки для медработников откроются во всех взрослых и детских поликлиниках Москвы, сообщила журналистам заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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