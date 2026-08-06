Эксперт Каргин: ЕС не является силой, имеющей влияние на Ближнем Востоке

Перемирие в секторе Газа обнажило старую проблему европейской внешней политики: у Евросоюза достаточно денег, чтобы финансировать восстановление региона, но недостаточно политического веса, чтобы влиять на то, кто и как будет им управлять.
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