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Эксперт Каргин: ЕС не является силой, имеющей влияние на Ближнем Востоке

Эксперт Каргин: ЕС не является силой, имеющей влияние на Ближнем Востоке

Перемирие в секторе Газа обнажило старую проблему европейской внешней политики: у Евросоюза достаточно денег, чтобы финансировать восстановление региона, но недостаточно политического веса, чтобы влиять на то, кто и как будет им управлять.

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