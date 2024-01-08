Курганский госпиталь начнет принимать пациентов по субботам платно. Фото

Курганский областной госпиталь для ветеранов войн с 13 января 2024 года будет работать по субботам. Однако в выходной день специалисты будут принимать пациентов только на внебюджетной основе (платно), сообщил начальник госпиталя Владимир Семенов.
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