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Как Лукашенко еще в 90-е расправился со всеми ОПГ Беларуси

Как Лукашенко еще в 90-е расправился со всеми ОПГ Беларуси

Вы что-нибудь слышали о "белорусской мафии"? Или о "сходке авторитетов" в Минске? Или о том, как белорусы переживали "лихие 90-е"? Зато многие слышали, что Белоруссия входит в число самых безопасных государств, по крайне мере - постсоветского пространства.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Благородный, пропонтуйте Вы. Мы послушаем.  Вы не знаете. А я ,например, знаю как грузинского мошенника облили бензином и подожгли. Он купил спиртзавод в Белоруссии и не платил ремонтникам несколько месяцев деньги. Один из них и поджёг его перед Новым годом. После этого случая, подлечили грузинского дельца и на 8 лет в тюрягу. А Лукашенко издал Указ осложнивший деятельность иностранных предпринимателей. И все они разбежались.  А белорусы справились сами. Езжайте и посмотрите. Ну, понтуйте!
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8 час.
Сергей Плугарев
Давно мечтал Россию к Белоруссии присоединить, а не наоборот.
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
У  нас  в  Бресте  в  1999 вдруг  сразу  5  авторитетных  бандитов  -  паханов  как-то  вдруг  сами  себя  перестреляли...И  их  закопали  ,  поставив  огромные  гранитные  памятники...Потом  встретил  француза  ,  который  отлично  знал  русский  язык...Он  приехал  на  90  дней  в  Брест...Так  этот  француз  очень  удивлялся  ,  что  часто  видит  ,  как  по  улицам  ходят  маленькие  дети  без  сопровождения  взрослых  и  не  боятся  бандитов ...Сразу  видно  ,  что  у  вас  тихо  с  преступностью  !-  говорил  француз...
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