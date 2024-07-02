Как Лукашенко еще в 90-е расправился со всеми ОПГ Беларуси

АС

Анатолий Страшко

Благородный, пропонтуйте Вы. Мы послушаем. Вы не знаете. А я ,например, знаю как грузинского мошенника облили бензином и подожгли. Он купил спиртзавод в Белоруссии и не платил ремонтникам несколько месяцев деньги. Один из них и поджёг его перед Новым годом. После этого случая, подлечили грузинского дельца и на 8 лет в тюрягу. А Лукашенко издал Указ осложнивший деятельность иностранных предпринимателей. И все они разбежались. А белорусы справились сами. Езжайте и посмотрите. Ну, понтуйте!