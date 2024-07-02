Вы что-нибудь слышали о "белорусской мафии"? Или о "сходке авторитетов" в Минске? Или о том, как белорусы переживали "лихие 90-е"? Зато многие слышали, что Белоруссия входит в число самых безопасных государств, по крайне мере - постсоветского пространства.
Как Лукашенко еще в 90-е расправился со всеми ОПГ Беларуси
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Благородный, пропонтуйте Вы. Мы послушаем. Вы не знаете. А я ,например, знаю как грузинского мошенника облили бензином и подожгли. Он купил спиртзавод в Белоруссии и не платил ремонтникам несколько месяцев деньги. Один из них и поджёг его перед Новым годом. После этого случая, подлечили грузинского дельца и на 8 лет в тюрягу. А Лукашенко издал Указ осложнивший деятельность иностранных предпринимателей. И все они разбежались. А белорусы справились сами. Езжайте и посмотрите. Ну, понтуйте!
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8 час.
Сергей Плугарев
Давно мечтал Россию к Белоруссии присоединить, а не наоборот.
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
У нас в Бресте в 1999 вдруг сразу 5 авторитетных бандитов - паханов как-то вдруг сами себя перестреляли...И их закопали , поставив огромные гранитные памятники...Потом встретил француза , который отлично знал русский язык...Он приехал на 90 дней в Брест...Так этот француз очень удивлялся , что часто видит , как по улицам ходят маленькие дети без сопровождения взрослых и не боятся бандитов ...Сразу видно , что у вас тихо с преступностью !- говорил француз...
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2 час.
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