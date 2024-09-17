Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Киеве жалуются, что Запад уже трещит, а Россия всё не падает

В Киеве жалуются, что Запад уже трещит, а Россия всё не падает

Запад уже не может и не хочет продолжать наращивание эскалации в войне против России. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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