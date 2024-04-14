Небензя заявил, что не знает о готовящихся в СБ ООН документах по атаке Ирана

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя обратил внимание на то, что в текущий момент ему не поступали данные относительно документации, которая была бы утверждена в рамках проходившего ранее мероприятия Совбеза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии