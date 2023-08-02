Неспешный разговор

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Содомиты захватывают выборные должности в США

Содомиты захватывают выборные должности в США

Владимир Маслов   Сперва новость о том, что "полиаморная, эксцентричная трансгендерная лесбиянка" выдвинула свою кандидатуру на выборы в Парламент штата Нью-​Йорк.

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