ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Нестерянки, Работина и Вербового

Российские военнослужащие в течение прошедших суток в рамках боев на запорожском направлении сумели нанести поражение живой силе и технике, относящимся к трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые дислоцировались в районе Нестерянки, Работина и Вербового.