Российские военнослужащие в течение прошедших суток в рамках боев на запорожском направлении сумели нанести поражение живой силе и технике, относящимся к трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые дислоцировались в районе Нестерянки, Работина и Вербового.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии