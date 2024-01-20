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ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Нестерянки, Работина и Вербового

ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районе Нестерянки, Работина и Вербового

Российские военнослужащие в течение прошедших суток в рамках боев на запорожском направлении сумели нанести поражение живой силе и технике, относящимся к трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые дислоцировались в районе Нестерянки, Работина и Вербового.

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