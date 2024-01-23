Ваш iPhone может автоматически поздравлять ваших друзей с днём рождения

Наконец-то вы сможете стать тем, кто никогда не забывает о дне рождения ваших близких и друзейКто из нас никогда не забывал о дне рождения друга или члена семьи? Мы все ведём напряжённую жизнь, и зачастую это всё, что мы можем сделать, чтобы успеть за своим графиком встреч, назначений и сроков.