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Ваш iPhone может автоматически поздравлять ваших друзей с днём рождения

Ваш iPhone может автоматически поздравлять ваших друзей с днём рождения

Наконец-то вы сможете стать тем, кто никогда не забывает о дне рождения ваших близких и друзейКто из нас никогда не забывал о дне рождения друга или члена семьи? Мы все ведём напряжённую жизнь, и зачастую это всё, что мы можем сделать, чтобы успеть за своим графиком встреч, назначений и сроков.

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