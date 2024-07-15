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«Мусор, грязный воздух и высокие цены на квартиры»: Что пишут в отзывах о Чите в 2ГИС?

«Мусор, грязный воздух и высокие цены на квартиры»: Что пишут в отзывах о Чите в 2ГИС?

Столицу Забайкальского края город Читу оценили в 3,4 балла из 5. По данным из отзывов 2ГИС, люди ругают город за грязный воздух и большое количество мусора, но хвалят качество дорог и доброжелательность местных жителей.

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