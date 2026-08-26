НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

295 подписчиков

KAAN: повод задуматься, особенно для союзников по НАТО

KAAN: повод задуматься, особенно для союзников по НАТО

Прототип KAAN P1, разработанный в Турции, перешел на более продвинутый этап разработки. Новой османской империи нужен свой истребитель, раз с F-35 не срослось, потому денег не жалеют: полагаться на лицензионные F-15 можно, но с опаской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии