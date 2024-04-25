В прокуратуре рассказали, чем закончилась утечка химикатов в Каменске-Уральском

В ходе проверки, проведенной Уральской транспортной прокуратурой 25 апреля, было выявлено, что воздух окрестностей Каменска-Уральского был загрязнен сжиженными углеводородными газами из утекшей цистерны 13 апреля.
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