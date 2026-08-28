Север Столицы
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Север Столицы

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Сергей Собянин: доля новых поездов в метро и на МЦК выросла до 82 процентов

Сергей Собянин: доля новых поездов в метро и на МЦК выросла до 82 процентов

Сергей Собянин сообщил, что доля новых поездов в метро и на Московском центральном кольце за первое полугодие 2026 года выросла до 82 процентов.

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