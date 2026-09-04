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В подмосковном Домодедово мотоциклист протаранил автобус и погиб

В подмосковном Домодедово мотоциклист протаранил автобус и погиб

Мотоциклист столкнулся с автобусом и погиб в подмосковном городском округе Домодедово. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области / Источник: Иван Шилов © ИА REGNUMСмертельная авария произошла на 48 км Каширского шоссе.

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