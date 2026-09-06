Президент Сербии Александр Вучич назвал напиток Coca-Cola «отравой»

Президент Сербии Александр Вучич в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на его YouTube-канале, высказался о напитке Coca-Cola, отметив, что, несмотря на его состав, продолжает его употреблять.
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