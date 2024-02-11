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Экс-разведчик Риттер: Такер Карлсон оказался лучшим дипломатом, чем Клинтон

Экс-разведчик Риттер: Такер Карлсон оказался лучшим дипломатом, чем Клинтон

Экс-офицер разведывательного подразделения Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер обратил внимание на то, что бывший государственный секретарь державы Хилари Клинтон не должна обрушиваться на журналиста Такера Карлсона, ведь он лучше проявил себя в роли дипломатического работника.

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