Детские лагеря могут получить гранты на создание доступной среды

Министерство просвещения РФ объявляет конкурс среди организаций отдыха детей и их оздоровления на получение в 2025 году грантов в целях реализации проектов по созданию условий для организованного отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.