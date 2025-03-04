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Детские лагеря могут получить гранты на создание доступной среды

Детские лагеря могут получить гранты на создание доступной среды

Министерство просвещения РФ объявляет конкурс среди организаций отдыха детей и их оздоровления на получение в 2025 году грантов в целях реализации проектов по созданию условий для организованного отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

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