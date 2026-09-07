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Анджелина Джоли посетила Харьков и привела сына в боксерский клуб

Анджелина Джоли посетила Харьков и привела сына в боксерский клуб

Американская актриса Анджелина Джоли посетила Харьков вместе со своим 18-летним сыном Ноксом. Как сообщает Telegram-канал Федерации бокса Украины, звезда Голливуда приехала в один из боксерских клубов города.

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